Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Minus

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 98,76 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 98,76 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 98,68 EUR. Mit einem Wert von 100,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 369.004 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 30,21 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,71 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 steigt mittags