Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 97,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 97,46 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,46 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 665.073 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 31,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 23,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 22,02 EUR im Jahr 2024 aus.

