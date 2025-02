Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 99,90 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 99,90 EUR nach. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 99,22 EUR. Bei 100,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 64.061 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 26,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,47 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 22,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

