Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 117,42 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 117,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,46 EUR. Bei 115,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 264.791 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,63 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,10 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,97 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

