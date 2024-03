Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 115,50 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 115,50 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,06 EUR. Bei 115,34 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.668 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,30 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.235,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

