Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotem Terrain

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 124,86 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 123,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.503 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Abschläge von 10,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 166,08 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,62 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.235,00 EUR – ein Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

