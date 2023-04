Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Nachmittag ausgebremst

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 124,58 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,68 EUR. Bei 126,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 495.783 Aktien.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. 22,55 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 166,08 EUR an.

Am 14.03.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,88 EUR fest.

