Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 120,75 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 120,75 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 119,80 EUR. Bei 120,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 183.807 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 133,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 10,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,98 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 143,00 EUR angegeben.

Am 13.03.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,36 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 30,25 EUR je Aktie.

