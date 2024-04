Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag leichter

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 120,40 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 120,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 120,20 EUR. Bei 120,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 14.160 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,75 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87.182,00 EUR im Vergleich zu 76.235,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,25 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone