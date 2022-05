Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 19.05.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 142,90 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 142,82 EUR. Bei 144,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 43.159 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 131,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,83 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,53 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 04.05.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,73 EUR je Aktie aus.

