Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Plus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 120,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 121,54 EUR. Mit einem Wert von 120,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292.437 Stück gehandelt.

Am 04.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,73 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,30 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkeit bei Batterien - Daimler Truck-Aktie gewinnt

VW-Aktie gefragt: Effizienzprogramm für Kernmarke von Volkswagen

Autobauer fordern Aufschub bei Brexit-Vereinbarung zu Ursprungsregeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com