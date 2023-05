Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagnachmittag zu

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 121,40 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 121,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 750.519 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,50 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 7,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 164,73 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent auf 76.198,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

