Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:07 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 120,62 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,86 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.215 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2022 auf bis zu 160,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 6,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 164,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.742,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkeit bei Batterien - Daimler Truck-Aktie gewinnt

Feiertagshandel an Frankfurter Börse: DAX klettert vorübergehend auf Jahreshoch und schließt über 16.000 - Allzeithoch in Sichtweite - Zahlreiche Werte ex Dividende

VW-Aktie gefragt: Effizienzprogramm für Kernmarke von Volkswagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com