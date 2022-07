Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 19.07.2022 12:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 137,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,70 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 240.390 Aktien.

Bei 213,60 EUR markierte der Titel am 23.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,49 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,53 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com