Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 123,16 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 123,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 168.834 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 8,38 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,36 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.742,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,22 EUR je Aktie.

