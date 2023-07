Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,46 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.362 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 8,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 160,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 8,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 11,23 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.198,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,45 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,22 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

