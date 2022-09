Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 146,42 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,46 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,38 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 591.712 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,47 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie gibt dennoch nach: Volkswagen-Konzern verzeichnet im August Anstieg der Verkaufszahlen

VW-Aktie im Minus: Ex-VW-Chef Winterkorn wird vorerst nicht beim großen Diesel-Prozess erscheinen - Neue AUDI-Aufsichtsratsspitze

Daimler Truck kritisiert Energiebürokratie des Bundes - Daimler Truck-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com