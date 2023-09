Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Dienstagmittag an

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 110,46 EUR. Bei 111,10 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 535.331 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 150,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 36,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 104,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 5,41 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,80 EUR je Aktie aus.

