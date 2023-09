Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 110,04 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 110,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 111,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 109,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 780.792 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 21.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,91 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Abschläge von 5,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,80 EUR je Aktie aus.

