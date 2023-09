Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 109,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 109,18 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 109,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 104.209 Stück.

Bei 150,66 EUR markierte der Titel am 21.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,18 EUR fest.

