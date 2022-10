Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag freundlich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 130,88 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 131,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 299.342 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 37,18 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,56 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,60 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 34,81 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com