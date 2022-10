Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Mittwochnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 129,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,52 EUR. Mit einem Wert von 131,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 535.096 Aktien.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,61 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,60 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,70 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 34,81 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

