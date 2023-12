Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 114,18 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 114,18 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 113,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 501.087 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 25,42 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 12.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Analyse: DZ BANK setzt Volkswagen (VW) vz-Aktie auf Kaufen herauf

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus