Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 122,98 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,70 EUR nach. Bei 124,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 343.923 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,36 EUR. Gewinne von 36,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 176,77 EUR angegeben.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 29,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

