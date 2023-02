Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Montagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 132,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 133,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,46 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.493 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 193,36 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 31,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,31 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 31,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie sinkt: Schwäche auf dem chinesischen Markt sorgte im Januar für Absatzrückgang bei Volkswagen

Ex-VW-Chef Diess zum Aufsichtsratschef bei Infineon gewählt - Infineon-Aktie tiefer

Hot Stocks heute: Deutsche Rohstoff ist die günstigste deutsche Aktie - Volkswagen trägt den Titel im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com