Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 132,54 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 133,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 132,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.501 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 4,74 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,63 EUR je Aktie aus.

