Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag nach

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 118,88 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 118,88 EUR. Bei 118,70 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 120,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 347.516 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 16,98 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,89 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,40 EUR an.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 im Minus