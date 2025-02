Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag höher

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 98,24 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 98,24 EUR nach oben. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.717 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,61 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,47 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,71 EUR.

Am 30.10.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 11.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

