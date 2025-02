Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag tiefer

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 97,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 97,00 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.796 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 24,57 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 11.03.2025 gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer

VW-Aktie schwächer: Volkswagen erweitert Angebot zur Altersteilzeit