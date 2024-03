Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 116,94 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 116,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 116,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,00 EUR. Zuletzt wechselten 22.587 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,09 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,10 EUR.

Am 13.03.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87.182,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 76.235,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,97 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

