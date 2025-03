Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Minus

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 104,70 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 104,70 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,70 EUR nach. Bei 107,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 483.867 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,60 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,31 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 87,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 87,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 24,56 EUR je Aktie aus.

