Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 121,10 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,96 EUR. Mit einem Wert von 124,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.405.292 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,72 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,32 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 166,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vor. In Sachen EPS wurden 8,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,95 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

