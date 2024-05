Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Verlusten

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 119,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 119,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 257.313 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 133,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). 11,37 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,34 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,77 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer