Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Dienstagmittag an

Um 12:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 147,92 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 150,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 148,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 397.879 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 67.293,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

