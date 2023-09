Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 112,50 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 112,50 EUR. Bei 112,54 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 579.017 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 21.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 7,13 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

