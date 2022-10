Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 131,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.914 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 208,35 EUR erreichte der Titel am 27.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 37,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie leichter: RBC senkt Kursziel für Volkswagen

EU-Automarkt bleibt schwierig

Porsche-Aktie steigt: Porsche verteilt IPO-Prämie von bis zu 3.000 Euro an alle Mitarbeiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om