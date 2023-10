Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 103,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 103,70 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 102,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 668.119 Stück.

Am 15.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 144,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,86 EUR am 20.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 6,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start

Meist zugelassenes Fahrzeug von NASDAQ-Star Tesla-Aktie: Dieses Tesla-Modell dominiert und bleibt Verkaufsschlager in Europa

VW-Aktie im Minus: VW-Betriebsrat siegt im Streit um Gehalt vor Gericht