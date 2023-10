Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 103,74 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 103,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 102,86 EUR. Mit einem Wert von 104,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.319 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 144,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 39,75 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 102,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 0,85 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 6,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start

Meist zugelassenes Fahrzeug von NASDAQ-Star Tesla-Aktie: Dieses Tesla-Modell dominiert und bleibt Verkaufsschlager in Europa

VW-Aktie im Minus: VW-Betriebsrat siegt im Streit um Gehalt vor Gericht