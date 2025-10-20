Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 90,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 90,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,00 EUR. Bisher wurden heute 21.159 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,63 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,00 EUR.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

