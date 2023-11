Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 109,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 109,50 EUR. Bei 109,92 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 109,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.435 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,60 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

VW-Aktie legt zu: Volkswagen im Oktober mit deutlich höherem Absatz - Menschenrechtsbericht vorgelegt

VW-Aktie: Schlagbauer zum Betriebsratschef der Volkswagen-Tochter AUDI gewählt