Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 121,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 120,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,50 EUR. Zuletzt wechselten 534.106 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Abschläge von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 189,93 EUR an.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 25,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

