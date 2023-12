Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Mittwochvormittag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 114,94 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 114,94 EUR. Bei 115,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 29.351 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,96 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

