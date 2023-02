Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 130,58 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 130,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 385.338 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 193,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 32,47 Prozent niedriger. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,72 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,31 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Thermofenster in Autos: Gericht verhandelt über Klage gegen KBA - VW-Aktie im Plus

VW-Aktie sinkt: Schwäche auf dem chinesischen Markt sorgte im Januar für Absatzrückgang bei Volkswagen

Ex-VW-Chef Diess zum Aufsichtsratschef bei Infineon gewählt - Infineon-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com