Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Dienstagvormittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 132,40 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,14 EUR nach. Mit einem Wert von 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.722 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,36 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,53 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,31 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

