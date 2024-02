Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 119,68 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 119,68 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,84 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 118,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 185.483 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,89 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Das EPS lag bei 7,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.845,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 70.712,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

