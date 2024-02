Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 118,54 EUR.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 17,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2022 mit 8,76 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,89 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

