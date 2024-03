Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf grünem Terrain

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 118,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 118,40 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 118,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 221.517 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 140,10 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 9,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,62 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Milliardenverlust an der Börse: Teslas Marktkapitalisierung bricht ein

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus