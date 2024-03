Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 118,74 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 118,74 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,28 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.358 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR. 12,36 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 17,61 Prozent Luft nach unten.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,10 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87.182,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.235,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Milliardenverlust an der Börse: Teslas Marktkapitalisierung bricht ein

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus