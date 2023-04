Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 120,80 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 343.760 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,05 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 166,08 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,95 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com