Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Freitagvormittag an

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 122,44 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.444 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 160,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 166,08 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

